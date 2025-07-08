Турнир по стрельбе из лука прошел на заводе в Подольске
Руководство предприятия «ПТС» в Подольске организовало для своих сотрудников полезный досуг. Работники состязались в стрельбе из лука.
Как рассказал генеральный директор АО «ПТС» Сергей Хан, мероприятие проходит уже во второй раз.
«В прошлом июле мы проводили соревнования по стрельбе из лука. Здесь собрались любители. Турнир организуем для поднятия корпоративного духа, общения во внеурочное время. На состязания приезжают семьями, с женами, с детьми и родственниками», — пояснил Сергей Хан.
Соревнования посетили именитые спортсмены и космонавты. Паралимпийская чемпионка Елена Крутова показывала участникам мастер-класс и делилась опытом.
«Попробовав раз, люди увлекаются. В прошлом году приезжали, проводили несколько тренировок и всем очень нравилось», — рассказала Елена Крутова.
Участником турнира стал и летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.
«Стрельба из лука помогает быстро сконцентрироваться. Это годами нарабатывается. Старого лучника невозможно вывести из равновесия. Он всегда спокоен, рассудителен и очень точен», — отметил летчик-космонавт.