Турнир по стрельбе из лука прошел на заводе в Подольске

Руководство предприятия «ПТС» в Подольске организовало для своих сотрудников полезный досуг. Работники состязались в стрельбе из лука.

«В прошлом июле мы проводили соревнования по стрельбе из лука. Здесь собрались любители. Турнир организуем для поднятия корпоративного духа, общения во внеурочное время. На состязания приезжают семьями, с женами, с детьми и родственниками», — пояснил Сергей Хан.

Как рассказал генеральный директор АО «ПТС» Сергей Хан, мероприятие проходит уже во второй раз.

Соревнования посетили именитые спортсмены и космонавты. Паралимпийская чемпионка Елена Крутова показывала участникам мастер-класс и делилась опытом.

«Попробовав раз, люди увлекаются. В прошлом году приезжали, проводили несколько тренировок и всем очень нравилось», — рассказала Елена Крутова.

Участником турнира стал и летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.

«Стрельба из лука помогает быстро сконцентрироваться. Это годами нарабатывается. Старого лучника невозможно вывести из равновесия. Он всегда спокоен, рассудителен и очень точен», — отметил летчик-космонавт.