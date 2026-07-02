Турнир по спортивной рыбалке прошел в Ленинском округе

Турнир по спортивной рыбалке среди руководителей местных отделений Ассоциации ветеранов СВО Московской области прошел в парк-отеле «Остров» в Ленинском округе накануне Дня ветеранов боевых действий. В соревнованиях приняло участие более 65 человек из разных муниципалитетов Подмосковья.

Всех участников по жеребьевке разделили на команды по четыре человека. Совместными усилиями было выловлено 78 килограммов форели. После спортивной части каждая команда приготовила авторское блюдо из рыбы, которое оценивало жюри. Приз в номинации «Лучшее рыбное блюдо» получил коллектив, в состав которого входил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза

«Рыбалка — это возможность восстановить силы, пообщаться и поделиться опытом. Такие встречи позволяют не только отдохнуть, но и обсудить новые идеи, которые потом можно применить в нашей общей работе по поддержке ветеранов и их семей», — отметил депутат совета Ленинского округа Александр Богданов.

Депутата Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов также подчеркнул, что подобные турниры дают возможность собрать вместе руководителей всех отделений, которые ежедневно решают сложнейшие вопросы ветеранов и их семей.

«Такие встречи рождают новые проекты, укрепляют команду и напоминают о самом главном — мы одна большая семья, и только вместе можем сделать еще больше для наших бойцов», — сказал Сергей Колунов.