Турнир по спортивно-бальным танцам прошел в Красногорске
Турнир по танцевальному спорту среди начинающих «Кубок осени» прошел в Воскресенске в «Гранд зале». В нем приняли участие воспитанники студии «Миг танца» под руководством Алевтины Пося.
Свое мастерство продемонстрировали 19 танцоров. Наивысших результатов достигли Ксения Мельник, Валерия Ботогова, Ева Невежина, Ника Гусева и Екатерина Ермолаева. Они набрали 9 из 9 возможных баллов.
Высокие результаты в отдельных категориях показали Ульяна Митина, Валерия Ботогова, Екатерина Ермолаева и Николай Пося.
Турнир «Кубок осени» стал праздником для воспитанников студии «Миг танца».
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