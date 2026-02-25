Турнир по скалолазанию прошел в Мытищах
Седьмым этапом Спартакиады трудящихся Мытищ сезона 2025–2026 годов стали соревнования по скалолазанию. Участие приняло 10 команд, представляющих различные предприятия округа.
Этот этап стал настоящим испытанием для спортсменов, поскольку скалолазание требует не только физической нагрузки, но и проверки на выносливость, координацию и психологическую устойчивость.
Соревнования проводились на скалодроме школы номер три имени Бориса Александровича Феофанова, который был специально подготовлен для проведения подобных мероприятий, и участникам необходимо было как можно быстрее преодолеть отвесную стену, достигнув ее вершины. Каждая команда состояла из нескольких человек, и их результаты суммировались для определения победителей.
Для успешного прохождения трассы участникам требовалось не только быстро двигаться, но и правильно использовать снаряжение, а также уметь работать в команде, что подразумевало слаженные действия и взаимопонимание между членами команды.
Первое место заняла команда компании «ТБМ», второе место досталось сборной Многофункционального центра, а бронзовые награды завоевала команда «Эпицентр».