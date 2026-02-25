Турнир по скалолазанию прошел в Мытищах

Этот этап стал настоящим испытанием для спортсменов, поскольку скалолазание требует не только физической нагрузки, но и проверки на выносливость, координацию и психологическую устойчивость.

Соревнования проводились на скалодроме школы номер три имени Бориса Александровича Феофанова, который был специально подготовлен для проведения подобных мероприятий, и участникам необходимо было как можно быстрее преодолеть отвесную стену, достигнув ее вершины. Каждая команда состояла из нескольких человек, и их результаты суммировались для определения победителей.

Для успешного прохождения трассы участникам требовалось не только быстро двигаться, но и правильно использовать снаряжение, а также уметь работать в команде, что подразумевало слаженные действия и взаимопонимание между членами команды.

Первое место заняла команда компании «ТБМ», второе место досталось сборной Многофункционального центра, а бронзовые награды завоевала команда «Эпицентр».