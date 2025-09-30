Турнир по силовым видам спорта прошел в Воскресенске

Ежегодные соревнования «Мистер Сила» состоялись в физкультурно-спортивном центре «Новое поколение». Турнир собрал более 40 участников из Коломны, Долгопрудного, Егорьевска, Луховиц, Москвы, а также из различных спортивных клубов городского округа Воскресенск.

Спортсмены состязались в жиме штанги лежа. Абсолютными победителями среди юношей до 18 лет и юниоров до 23 лет стали представители Коломны. Участники воскресенского спортивного клуба «Атлет» заняли первое место среди мужчин. Достойную конкуренцию соперникам оказали спортсмены из ФСЦ «Новое поколение», которые стали бронзовыми призерами среди юношей.

Это спортивное событие запомнится всем участникам и зрителям благодаря ярким выступлениям и выдающимся результатам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.