Турнир по шашкам среди боксеров прошел в Люберцах

Участники продемонстрировали навыки в двух дисциплинах: силовой борьбе на ринге и шашках. В результате разыграли пять золотых и пять серебряных медалей в боксе, четыре золотые и четыре серебряные медали в шашках.

Кроме того, поединок с участием Кирилла Бакалина и Виктора Мальфанова признали лучшим боем.

«Участники турнира продемонстрировали умение мыслить тактически и стратегически, проявив спортивное мастерство и уважение друг к другу вне зависимости от достижений и показанных результатов», — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Отметим, что стадион «Труд» открыли после масштабной реконструкции в конце октября этого года. Ремонт стал возможным благодаря региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья».