Турнир по шашкам среди боксеров прошел в Люберцах
Соревнования «Открытый ринг» среди представителей секций бокса организовали на стадионе «Труд» в поселке Малаховка. Состязания приурочили ко Дню народного единства.
Участники продемонстрировали навыки в двух дисциплинах: силовой борьбе на ринге и шашках. В результате разыграли пять золотых и пять серебряных медалей в боксе, четыре золотые и четыре серебряные медали в шашках.
Кроме того, поединок с участием Кирилла Бакалина и Виктора Мальфанова признали лучшим боем.
«Участники турнира продемонстрировали умение мыслить тактически и стратегически, проявив спортивное мастерство и уважение друг к другу вне зависимости от достижений и показанных результатов», — сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.
Отметим, что стадион «Труд» открыли после масштабной реконструкции в конце октября этого года. Ремонт стал возможным благодаря региональной госпрограмме «Спорт Подмосковья».