Турнир по шашкам прошел в Луховицах

В шахматно-шашечном клубе округа состоялся турнир по шашкам в зачет спартакиады среди команд учеников общеобразовательных организаций округа. Эти соревнования собрали шесть команд из сельских школ, каждая из которых выставила состав из четырех человек.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами. Организаторы подчеркнули, что основной целью проведения подобных турниров является привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация шашек среди молодежи.

«Спортивные мероприятия в школьной среде не только развивают умение концентрироваться и стратегически мыслить, но и формируют навыки честного соперничества и командной работы», — сообщил директор спортивного центра «Луховицы» Дмитрий Кирюхин.

Команды-победители получили право представлять округ на региональном этапе Спартакиады.