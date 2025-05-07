Турнир по шашкам к 80-летию Победы прошел в Богородском округе

Активисты Купавинского отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» и представители Совета ветеранов Старой Купавны Богородского городского округа собрались на соревнованиях по шашкам, чтобы отметить День Победы и проявить мастерство в настольной игре. Участников турнира наградили грамотами.

Шахматисты с большим воодушевлением окунулись в динамичные партии, где исход зависел от тактики и умения соперников. Несмотря на простоту правил, игра требовала концентрации и стратегического мышления.

Открытие турнира провел депутат Богородского округа Анатолий Лебедев, который также принял участие в матчах. В финале все игроки получили грамоты от Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс „Купавна“». Руководитель местного отделения ветеранов Любовь Прохорова подчеркнула важность таких встреч для поддержания дружбы и совместных проектов.