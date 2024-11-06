Турнир по шахматам за кубок главы округа прошел в Мытищах

Шахматисты из разных городов России приехали в Мытищи. Местные спортсмены смогли завоевать награды, несмотря на сильную конкуренцию.

Дню народного единства посвятили соревнования по быстрым шахматам и блиц Кубок главы городского округа Мытищи, прошло мероприятие в спортивном комплексе «Строитель».

Более 220 шахматистов приняли участие в турнире. Приехали соперники из разных уголков России: Мытищ, Москвы и Подмосковья, Владимирской области, Краснодарского и Пермского краев.

Наши спортсмены, несмотря на серьезную конкуренцию, смогли завоевать медали: десять человек стали призерами в быстрых шахматах, а 15 — в блице.

Наибольшее количество набранных очков стало решающим при определении призовых мест.

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