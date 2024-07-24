Турнир по шахматам в рамках марафона «Сила России» организовали в Балашихе

Фото: Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе

Под эгидой Всероссийского спортивного марафона «Сила России» и в честь Международного дня шахмат в Балашихе прошел большой шахматный турнир. Участие приняли жители разных возрастов и уровня подготовки.

В турнире соревновались как профессионалы, так и любители этого интеллектуального вида спорта. За первое место боролись и взрослые, и дети. Соревнования прошли в дружеской атмосфере.

Летний этап всероссийского марафона «Сила России» стартовал по инициативе партии «Единая Россия» 1 июня и продлится до 10 августа. В рамках проекта организованы спортивные фестивали, мастер-классы, забеги, семейные спортивные праздники.

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