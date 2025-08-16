Турнир по шахматам ко Дню физкультурника прошел в Мытищах

Спортсмены приехали из Москвы, Королева, Реутова, Долгопрудного, Балашихи и Щелково. Были также представители Мытищ.Турнир проводился по швейцарской системе в двух категориях: до 1300 и 1300+.

Шахматисты из Мытищ забрали все победы в группе «А», где соревновались спортсмены с рейтингом до 1300. Абсолютный чемпион турнира — Владимир Пронин. Акобир Музаффаров стал победителем в категории детей до 2016 года рождения.

Среди девушек лучшей оказалась Виктория Трофимова. Группа с более высоким рейтингом принесла победу мытищинцу Павлу Бибикову. Нарэк Хачатрян завоевал золото в категории юниоров до 2008 года рождения.

Единственная спортсменка из другого города, Вероника Рожкова из Балашихи, стала победительницей в категории девушек.