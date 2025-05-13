Турнир по шахматам к 80-летию Великой Победы прошел в Воскресенске

В шахматном клубе Воскресенска провели праздничный турнир к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Событие объединило 52 игроков из разных муниципалитетов Подмосковья.

За звание лучшего сразились шахматисты в возрасте от шести до 86 лет из городских округов Воскресенск, Коломна, Раменское, Лыткарино, Люберцы, города Москвы. Турнир длился свыше четырех часов. Ветеран Вооруженных сил из Коломны, инструктор по шахматам Владимир Бесков обратился к собравшимся с приветственным словом. Главный судья Игорь Ковпак дал старт состязанию.

По результатам турнира победителем стал участник из Коломны, Никита Соколов, который набрал шесть из семи возможных очков. Второе место занял еще один житель Коломны — Игорь Великанов, а третье досталось игроку из Воскресенска Аркадию Ксенофонтову. Среди ветеранов в возрасте 55 лет и старше лидировал Рашид Кузахмедов из воскресенского села Конобеево, среди девочек первой стала Вероника Уткина из Коломны. По итогам соревнования участникам обсчитают национальный рейтинг.

Отметим, что летний шахматный сезон в Воскресенске планируют открыть в парке усадьбы Кривякино.