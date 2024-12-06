Турнир по шахматам для ветеранов строительной отрасли провели в Подмосковье

Шахматный турнир среди ветеранов-строителей прошел 3 и 4 декабря. Мероприятие провели при поддержке Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Председатель Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» Валентина Кабанова открыла турнир и пожелала участникам интересной и захватывающей игры.

На протяжении двух дней десять участников боролись за звание лучшего. Победителями турнира стали Яков Вольфсон, Алексей Кучушев и Анатолий Никифоров.

Финалистов поздравили, вручив дипломы, подарки и ценные призы. По поручению министра строительного комплекса Александра Туровского Анатолий Никифоров получил медаль «Почетный строитель». Награду вручил генеральный директор фонда Игорь Матвейко.

Турнир проходит ежегодно, и ветераны с радостью принимают в нем участие.