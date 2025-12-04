Турнир по самбо прошел во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде

Дворец спорта «Надежда» в Павловском Посаде вновь стал центром спортивной жизни округа — здесь прошел Московский областной турнир по самбо, собравший более 130 юных спортсменов со всего Подмосковья. На татами встречались бойцы разных уровней — от новичков до уже уверенно заявляющих о себе претендентов.

«Видеть решительность в каждом движении, целеустремленность в глазах и энергию, с которой наши ребята выходят на поединок — это результат системной работы по развитию спорта в округе. Эти дети — наше будущее, и они уже сегодня демонстрируют высокий уровень», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского округа объединяет около 200 детей, и это число продолжает расти. Турнир имел и благотворительную составляющую: в рамках акции «Коробка храбрости» собрали игрушки, книги и детские принадлежности, которые скоро отправят в местные больницы.