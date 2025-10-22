Турнир по самбо прошел в школе № 5 в Воскресенске

Соревнования посвятили памяти легендарного олимпийского чемпиона СССР по греко-римской борьбе Анатолия Парфенова. Турнир стал не только площадкой для демонстрации спортивного мастерства, но и важным этапом патриотического воспитания молодежи.

Президент федерации самбо в городском округе Воскресенск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов отметил, что турнир стал данью уважения великому спортсмену, человеку, который прославил нашу страну своими достижениями. Память об Анатолии Парфенове, его воле к победе и преданности спорту является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

«Мы гордимся тем, что соревнования проходят в рамках партийного проекта „Выбор сильных“, который направлен на популяризацию здорового образа жизни и поддержку юных спортсменов», — отметил Андрей Баранов.

Победителям и призерам турнира вручили заслуженные награды, кубки и дипломы.