Турнир по самбо к 80-летию Победы прошел в Подольске

Почти 400 спортсменов из двух регионов страны приняли участие в соревнованиях по самбо в Подольске. Их провели в универсально-спортивном центре «Юность».

Турнир посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками стали 385 спортсменов из Подольска, Калужской и Московской областей. Они состязались в трех юношеских возрастных категориях.

На церемонию открытия самбисты вышли с портретами своих родственников — героев «Бессмертного полка». С приветственной речью выступили заместитель главы городского округа Подольск Вадим Буров, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин и ветеран боевых действий, участник спецоперации, кавалер ордена Мужества Дмитрий Водзянский.

«Главная задача турнира — передать все ценное и важное из нашей истории и поддержать дух спортивного единства», — отметил руководитель отделения Федерации самбо Московской области в Подольске Тимур Андрес.