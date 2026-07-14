Турнир по рыбной ловле прошел на Малаховском озере в Люберцах

Многие приехали на турнир целыми семьями. Наталья и Евгений Мельниковы рыбачат каждые выходные, но вот посоревноваться решили впервые. «Это больше для отдыха, для разнообразия. Погода хорошая. Ждем, конечно, поймать что-нибудь, но если не поймаем, то не расстроимся», — поделились супруги.

Соревнования к Дню рыбака проходит на Малаховском озере уже пятый раз. Место красивое и довольно знаменитое — именно там «Джентельмены удачи» из одноименного фильма вылавливали легендарный золотой шлем Александра Македонского. Дали «золотое» задание и участникам турнира: выловить окольцованного карпа. В награду обещали 100 тысяч рублей.