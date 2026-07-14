Турнир по рыбной ловле прошел на Малаховском озере в Люберцах
Традиционные соревнования приурочили ко Дню рыбака. На Малаховское озеро в Люберцах съехалось около 120 любителей этого релаксирующего времяпрепровождения.
Многие приехали на турнир целыми семьями. Наталья и Евгений Мельниковы рыбачат каждые выходные, но вот посоревноваться решили впервые. «Это больше для отдыха, для разнообразия. Погода хорошая. Ждем, конечно, поймать что-нибудь, но если не поймаем, то не расстроимся», — поделились супруги.
Соревнования к Дню рыбака проходит на Малаховском озере уже пятый раз. Место красивое и довольно знаменитое — именно там «Джентельмены удачи» из одноименного фильма вылавливали легендарный золотой шлем Александра Македонского. Дали «золотое» задание и участникам турнира: выловить окольцованного карпа. В награду обещали 100 тысяч рублей.
За пять лет проведения турнира поймать «золотого» карпа никому пока не удалось. В номинации «Самый большой улов» победу одержали рыбаки из Малаховки. Золотую медаль получил Виктор Волков с результатом 2835 граммов, вторым стал Сергей Васильев с уловом 2337 граммов, а бронзовую награду завоевал Андрей Хренов (2222 грамма).
Всех гостей угощали свежей ухой и блинами с вареньем. Турнир прошел в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».