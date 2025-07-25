Турнир по русским городкам прошел в Серпухове

На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь» в Серпухове прошел «Турнир поколений» по русским городкам. Соревнования объединили людей разных возрастов и возможностей.

Участниками турнира стали две команды от клуба «Активное долголетие» и три команды от клуба инвалидов «Равных возможностей». Мероприятие позволило собравшимся активно провести время и обменяться опытом. Организовал состязания физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности» при поддержке депутата Московской областной думы Татьяны Карзубовой.

«Турнир стал ярким подтверждением того, что возраст и физические ограничения — это не помеха для занятий спортом и достижения высоких результатов!» — отметила Татьяна Карзубова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.