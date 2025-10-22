Турнир по рукопашному бою прошел в Мытищах

Всероссийский ежегодный «Турнир памяти воинов» в Центре единоборств объединил более 400 спортсменов из разных регионов России. Соревнование по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи, было посвящено военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

Участниками состязания стали 58 команд из 26 субъектов Российской Федерации. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства в армейском рукопашном бою, в котором сочетались элементы защиты и нападения из различных видов единоборств. Зрелищный вид спорта поможет развить физическую силу, воспитать дисциплину, и научить уважать соперника, выработать и укрепить силу духа.

Итогом соревнований стало завоеванное командой Московской области первое место, второе получила – сборная города Москвы, бронзу увезли спортсмены из Краснодарского края.