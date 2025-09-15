Турнир по регби ко Дню города прошел в Королеве

В Королеве прошел фестиваль-турнир «Регби для всей семьи», посвященный Дню города. В нем приняли участие около 300 спортсменов от 7 до 12 лет из Москвы, Зеленограда, Долгопрудного, Монина, Ногинска, Малоярославца и Владимира.

Фестиваль прошел на стадионе «Металлист». Каждая команда продемонстрировала самоотдачу и волю к победе. В итоге лучшими в каждой возрастной группе стали спортсмены из Москвы, Долгопрудного и Зеленограда. Победителям вручили кубки, а всем участникам — памятные медали.

Организаторы подчеркнули важность проведения подобного мероприятия, которое способствует популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди подрастающего поколения, укрепляя семейные ценности и прививая любовь к спорту с раннего возраста.