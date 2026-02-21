Турнир по пулевой стрельбе прошел в Мытищах

Состязания «Готов к труду и обороне» провела Общественная палата округа 16 февраля. Мероприятие проходит в четвертый раз в стенах стрелкового клуба «Калибр».

Председатель палаты Игорь Савош отметил, что турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества, стал настоящей традицией. Его цель — укрепление дружественных связей между общественными организациями, популяризация массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также поддержка боевого духа и патриотизма.

Участие в соревнованиях приняли пять команд — от Общественной палаты, спортсменов, предпринимательского объединения «Опора России» и Ассоциации ветеранов специальной военной операции, в каждой по пять человек. Стрелки вели огонь из боевого оружия по мишеням с расстояния 25 метров.

Организаторы отметили, что турнир пользуется популярностью, в том числе у девушек, которые не только участвуют, но и показывают результаты, не уступающие мужским.

Победителем стала команда «Горный буревестник». Всех участников наградили почетными грамотами стрелкового клуба «Калибр», а победители и призеры получили персональные медали. Игорь Савош вручил представителям клуба благодарственное письмо за сотрудничество в проведении соревнований.