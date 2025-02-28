Турнир по пулевой стрельбе ко Дню защитника Отечества прошел в Мытищах

Комиссия по спорту мытищинской Общественной палаты провела традиционный турнир по пулевой стрельбе «Готов к труду и обороне». Соревнования состоялись на базе стрелково-спортивного клуба «Калибр» и были приурочены к празднованию Дня защитника Отечества.

В турнире приняли участие 25 человек, которых поделили на пять команд. Перед началом сотрудники клуба провели обязательный инструктаж по безопасности.

Каждому стрелку предоставили возможность выполнить 10 пробных выстрелов, после чего 10 зачетных выстрелов, определявших итоговый результат. Победители выявлялись по общей сумме набранных очков.

Председатель Общественной палаты Мытищ Игорь Савош отметил, что турнир не только способствует популяризации здорового образа жизни и спорта, но и укрепляет дух патриотизма.

Подобные инициативы помогают поддерживать интерес к спортивным достижениям и укрепляют традиции уважения к защитникам Отечества.