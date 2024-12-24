Турнир по программированию среди школьников прошел в Богородском округе

Хакатон по компьютерному зрению и искусственному интеллекту на Кубок главы провели в Богородском округе. Ребята демонстрировали навыки программирования и управления беспилотными автомобилями.

Состязания состоялись в Центре образования № 83. Почти 50 школьников из Ногинска-9, Электростали, Балашихи, Ногинска и Черноголовки соревновались три дня.

Организовали Хакатон специалисты «Академии Высоких Технологий», администрация Богородского округа, «Учебно-методический центр» и сам центр образования, на площадке которого провели состязания.

Лучшей в командном зачете стала команда V12. В ее составе были Иван Муравецкий и Артем Ваганов из Ногинска, Виталий Симонов Виталий из Электростали, Павел Петров из Балашихи. Призером признали команду «ГАl Юлий Цезарь» из Центра образования № 83.

Все участники Хакатона смогут загрузить свои результаты на всероссийскую платформу «Таланты» и получить дополнительные баллы к ЕГЭ.