Турнир по пляжному волейболу прошел в Дубне

Игры «Кубка Московского моря» состоялись на площадках Менделеевской набережной уже в шестой раз. Турнир собрал сильнейших волейболистов Подмосковья, Москвы, Ярославля и Твери.
Второй год подряд на соревнования приезжают и игроки из легендарного клуба «Факел» Нового Уренгоя. Всего в турнире приняли участие 48 человек — 24 команды, которые разделили на шесть групп.
«Кубок Московского моря» любят за теплую атмосферу, жаркие баталии и верность традициям. «У вас очень душевно. Волга рядом, я сам из Саратова, и мне это место кажется родным. По организации все круто, команды сильные. Нам здесь интересно», — поделился впечатлениями игрок пляжного волейбольного клуба «Динамо-Москва» Максим Адонин.
Волейболисты бились до последнего мяча. В итоге первое и второе места в Лиге Хард заняли спортсмены из Нового Уренгоя, третье — команда из Ярославля. В Лиге Лайт победителем стала «Кубинка». Дубненцы завоевали серебряную и бронзовую награды.
