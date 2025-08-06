Турнир по пляжному волейболу пройдет в Лыткарине

Местом проведения выбран пляж карьера «Волкуша». Организаторы позаботились о том, чтобы каждый желающий смог принять участие в турнире. Регистрация команд начнется в 11:00, а уже в 12:00 будет дан старт первым играм. Участие в соревнованиях бесплатное.

Чтобы ознакомиться с подробными условиями и правилами участия, а также с регламентом проведения соревнований, можно посмотреть положение микст-турнира, которое доступно по ссылке. В положении можно найти информацию о формате турнира, составе команд, системе подсчета очков и других деталях.

«Не упустите возможность активно провести выходной день, получить заряд бодрости и положительных эмоций, а также посоревноваться с другими любителями пляжного волейбола в Лыткарине! Ждем вас на пляже карьера „Волкуша“ 9 августа», — поделились организаторы.