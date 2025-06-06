Турнир по пляжному футболу ко Дню защиты детей прошел в Лосино-Петровском

В спортшколе «Олимп» в Лосино-Петровском прошло Открытое первенство по пляжному по футболу, посвященное Дню защиты детей. В играх приняли участие четыре команды.

Мероприятие провели на площадке пляжных видов спорта. Директор спортивной школы «Олимп» Антон Турчанинов выступил на открытии состязаний с приветственным словом. Он поздравил юных футболистов с Днем защиты детей, пожелал им успешной игры и спортивного задора.

Первое место заняла команда спортшколы «Олимп», в которой играют ребята 2010 года рождения. Второе и третье место разделили футболисты 2011 года рождения из этого же учебного заведения. А четвертое место досталось юным участникам из команды Центра детского творчества.

Помимо этого, на стадионе состоялся второй тур первенства спортивной школы «Олимп» по футболу среди ребят 2011-2012, 2013–2014 годов рождения. Мероприятие также посвятили Дню защиты детей.