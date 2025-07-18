Турнир по настольному теннису среди долголетов прошел в Балашихе

В Балашихе состоялся городской этап турнира по настольному теннису, участники которого боролись за право пройти в следующий этап соревнований. Мероприятие прошло в Ледовом дворце «Арена Балашиха» и собрало любителей этого динамичного вида спорта в рамках программы «Активное долголетие».

Все желающие из числа участников программы смогли испытать свои силы в разных форматах игры — как в одиночных встречах, так и в парных. Турнир разделили на три этапа: после городского этапа следующий — зональный, который пройдет в Люберцах. Там встретятся семь команд из различных районов Московской области, чтобы определить сильнейших, они продолжат борьбу в финале. Финальное соревнование состоится в Подольске, его запланировали на 8 октября.

Для участия в дальнейшем цикле турниров необходимо быть зарегистрированным участником программы «Активное долголетие». Подробная информация о проекте и условиях участия доступна на официальном сайте, а также по телефонам: 8 (495) 523-81-55 и 8 (495) 522-44-37.

Напомним, программа «Активное долголетие» — это масштабный социальный проект, направленный на повышение качества жизни пожилых людей. В его рамках реализуются спортивные секции, культурные мероприятия и разнообразные занятия по интересам, которые помогают участникам расширять круг общения, вести активный образ жизни и раскрывать творческий потенциал.