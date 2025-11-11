Турнир по настольному теннису прошел в Жуковском парке

Городской парк Жуковского собрал любителей настольного тенниса на очередную тренировку и последующий турнир. Мероприятие привлекло спортсменов и новичков с разным уровнем подготовки.

По словам тренеров, основное внимание во время тренировки уделялось освоению техники подрезки — одному из ключевых приемов в настольном теннисе, который позволяет контролировать мяч и ставить соперника в сложное положение. Помимо этого, участники выполняли разнообразные упражнения, направленные на улучшение контроля мяча, развитие реакции и совершенствование оборонительной игры.

Ведущим занятия был эксперт в области настольного тенниса и председатель местного клуба «Развитие настольного тенниса в Жуковском» Александр Тепляшин. После тренировочной части состоялся любительский турнир, в котором приняли участие игроки разного возраста и уровня подготовки — от начинающих до опытных спортсменов. Победителями турнира стали Илдар Сафиуллин, Николай Хижняков, Гульназ Козлова и Алексей Кошкарев.