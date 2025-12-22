Турнир по настольному теннису прошел в Подольске

В округе завершились трехдневные соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, посвященные подвигу Подольских курсантов. Состязания собрали более 150 детей из девяти регионов России.

Турнир проходил в одиночном разряде. В первый день участники сражались в предварительных группах, а в последующие два дня состоялись решающие финальные игры. Главную победу и золотую медаль завоевала подольчанка Анастасия Пахомова. Она тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Космос».

«Помогли девять лет ежедневных тренировок. Спорт и учебу в девятом классе совмещать непросто, но такие моменты того стоят. Подольск — город героев, и побеждать на родной земле в турнире, посвященном подвигу курсантов — это большая ответственность и гордость. Благодарю своих тренеров и родную школу за поддержку», — сказала 14-летняя спортсменка Анастасия Пахомова.