Турнир по настольному теннису для «Активного долголетия» пройдет в Балашихе

В Балашихе стартует турнир по настольному теннису, который станет частью Большого фестиваля Активного долголетия «НЕпреклонный возраст». Мероприятие направлено на поддержку инициатив жителей старшего поколения и популяризацию активного образа жизни.

Участвовать в соревнованиях могут жители городского округа Балашиха старше 55 лет, имеющие социальную карту жителя Московской области. Турнир пройдет на трех площадках города: 29 августа в СЦКД «Рассвет» (д. Соболиха, ул. Новослободская, стр. 15). Начало: 17:00; 30 августа, 20 сентября, 4 октября в СДК «Сокол» (д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 7а). Начало: 14:00; 17 и 24 сентября в ДЦ «Солнышко» (ул. Свердлова, д. 43). Начало: 14:00.

Подробности можно уточнить по телефонам: СЦКД «Рассвет»: 8 (495) 522-27-81; СДК «Сокол»: 8 (495) 522-40-10; ДЦ «Солнышко»: 8 (495) 525-38-29.

Фестиваль «НЕпреклонный возраст», который пройдет с 5 августа по 15 октября 2025 года, предложит жителям 14 направлений активностей, включая хореографию, вокал, театральное и прикладное творчество, моду, кулинарию, оздоровительные практики, настольные игры, интеллектуальные битвы и курсы цифровой грамотности. Мероприятия пройдут в учреждениях культуры и парках Балашихи, вдохновляя участников на активный и здоровый образ жизни.