Турнир по мини-футболу среди женщин прошел в округе Пушкинский

Семь любительских женских команд встретились 21 марта во дворце спорта «Пушкино». Мероприятие приурочили к Международному женскому дню и трехлетию местного футбольного клуба «Динамо Пушкино».

В состязании участвовали команды из Красноармейска, Королева, Мытищ и Щелкова. Для многих участниц игры стали не просто соревнованием, а возможностью отвлечься от повседневных забот.

За три года под руководством тренера Андрея Макарова «Динамо Пушкино» добилось заметных успехов — клуб стал двукратным чемпионом Москвы. Сегодня женский футбол в округе продолжает стремительно развиваться.

Такие турниры помогают популяризировать спорт среди женщин и объединять любительские команды региона. Для участниц это не только возможность проверить свои силы, но и найти единомышленниц. В будние дни эти девушки — жены и мамы, а на паркете они превращаются в энергичных спортсменок.