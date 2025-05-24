Турнир по мини-футболу среди команд предприятий ЖКХ прошел в Балашихе

На базе спортшколы «Метеор» 23 мая прошел турнир по мини-футболу среди команд предприятий жилищно-коммунального хозяйства Балашихи и Реутова. В соревновании приняли участие пять коллективов, которые продемонстрировали не только спортивные навыки, но и сплоченность.

Победу одержала команда «Благоустройство» из Балашихи. Второе место заняла команда «РКК», третье — «Домоуправление». На четвертом месте оказались «Балашихинские коммунальные системы», а пятое досталось «Реутовскому водоканалу».

Турнир проходил в течение одного дня по круговой системе, где каждая встреча стала серьезным испытанием для игроков как с точки зрения физической выносливости, так и командного духа.

Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Балашихи Наталья Галл подчеркнула, что такие соревнования способствуют укреплению дружбы и честной конкуренции, мотивируют к развитию и достижению новых целей.