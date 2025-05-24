Турнир по мини-футболу среди команд предприятий ЖКХ прошел в Балашихе
На базе спортшколы «Метеор» 23 мая прошел турнир по мини-футболу среди команд предприятий жилищно-коммунального хозяйства Балашихи и Реутова. В соревновании приняли участие пять коллективов, которые продемонстрировали не только спортивные навыки, но и сплоченность.
Победу одержала команда «Благоустройство» из Балашихи. Второе место заняла команда «РКК», третье — «Домоуправление». На четвертом месте оказались «Балашихинские коммунальные системы», а пятое досталось «Реутовскому водоканалу».
Турнир проходил в течение одного дня по круговой системе, где каждая встреча стала серьезным испытанием для игроков как с точки зрения физической выносливости, так и командного духа.
Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Балашихи Наталья Галл подчеркнула, что такие соревнования способствуют укреплению дружбы и честной конкуренции, мотивируют к развитию и достижению новых целей.
«Мы играем регулярно, команда у нас сплоченная, сыгранная. В этом турнире играем уже третий год подряд. Соревнования получились напряженными, но честными. Награды займут почетное место в нашем офисе», — сообщил капитан победившей команды «Благоустройство» Вадим Редникин.
Спортшкола «Метеор» обучает более двух тысяч детей по 11 видам спорта и располагает семью современными спортивными комплексами. Недавно в центральном городском парке «Пехорка» было открыто новое футбольное поле, что значительно расширило возможности для тренировок и проведения соревнований.