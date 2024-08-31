Турнир по мини-футболу среди дворовых команд прошел в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

В городском округе Лосино-Петровский на новом стадионе школы № 2 имени Дагаева состоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд. В соревнованиях приняли участие восемь команд, которые продемонстрировали динамичную и зрелищную игру.

Организатором мероприятия выступил «Молодежный центр „Движение“» при поддержке администрации городского округа Лосино-Петровский, МБОУ СОШ № 2 им. В. В. Дагаева, местного отделения партии «Единая Россия» и новых партнеров турнира — «Додо Пицца».

Турнир завершился триумфом команды «Соколово», занявшей первое место. Второе место досталось футболистам «Кракена», а бронзовыми призерами стали игроки команды «Ракузан». Все призеры получили медали, грамоты и кубки, а также вкусные призы от «Додо Пицца».

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