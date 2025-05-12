Турнир по мини-футболу памяти мастера спорта Ныркова прошел в Химках

Детский мини-турнир по футбол был посвящен заслуженному мастеру спорта Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Юрию Александровичу Ныркову. Сразились за первую ступень пьедестала шесть команд.

Разминка перед стартом соревнований был нетрадиционная — интеллектуальная. Участникам рассказали о жизни и достижениях футболиста.

Спортсмен родился 29 июня 1924 года в Вышнем Волочке. Юрий Нырков во время Великой Отечественной войны служил на первом, втором и третьем Украинских фронтах. Его мужество отметили множеством наград, среди которых: кавалер орденов Великой Отечественной войны I степени (дважды) и II степени, орден «Красной Звезды», «За службу Родине Вооруженных сил СССР» III степени и орден Дружбы.

После просветительской части мероприятий ребята отправились показывать свою силу на поле, только не на боевом, а на футбольном.

«Огромная благодарность организатором турнира за возможность проводить досуг с пользой. Хочется, чтобы подобных мероприятий в округе было как можно больше», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.