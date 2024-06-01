Турнир по мини-футболу «Кубок флагов» стартовал в Химках

В День защиты детей в Химках начался турнир по мини-футболу «Кубок флагов». Участие в нем приняли почти 300 спортсменов из 28 команд.

На турнире с футболистами из Химок сыграли команды из города-побратима Гродно в Белоруссии и Луганска.

«Этот проект единственный и уникальный в Подмосковье. Он объединяет юных футболистов, здесь они обмениваются опытом и совершенствуют свое мастерство», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

С напутственными словами к спортсменам обратилась депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она пожелала участникам ярких игр и успехов в борьбе за главный приз.

К поздравлениям присоединились заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы Химок Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель местного совета депутатов Сергей Малиновский, известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

«В Химках творится история. Прекрасное мероприятие — „Кубок Флагов“. Это неформальная организация, прекрасный стадион. Футбол — игра, которая объединяет все страны. Радует, что Химки поддерживают детско-юношеский спорт», — сказал Губерниев.

По итогам состязаний победители получат главный приз — Кубок флагов. Также определят лучшего вратаря, нападающего, защитника и полузащитника турнира.

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