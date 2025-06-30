Турнир по мини-футболу ко Дню молодежи прошел в Ногинске

На стадионе «Знамя» в Ногинске прошел увлекательный турнир по мини-футболу, посвященный Дню молодежи. Соревнования объединили 20 команд из различных населенных пунктов Богородского округа, которые выступили в двух возрастных группах.

В старшей категории, где состязались участники в возрасте от 18 до 35 лет, команда «Абсолют» одержала уверенную победу, заняв первое место. На втором месте расположилась команда «Тимохово-1», а бронзовые медали достались игрокам из «Богородска». Юные спортсмены в возрасте 14–17 лет также достойно проявили себя, сражаясь за призовые места. Первенство в их группе завоевала команда «Тимохово-1», второе место заняли футболисты ФК «МО», а третьими стали представители «Тимохово-2».

Все призеры получили кубки, медали и футбольные мячи. Лучших игроков наградили памятными статуэтками. Турнир организовала лига мини-футбола «Молодежка» при поддержке депутата Совета депутатов Богородского округа Евгения Секирина, который учредил специальный приз. А впереди — игры в младшей возрастной категории, где юные футболисты также поборются за победу.