Турнир по мас-рестлингу для адаптивных спортсменов прошел в Люберцах
Представители люберецкой школы мас-рестлинга в составе Федерации Московской области провели мастер-классы и турнир среди участников III всероссийского фестиваля студенческой молодежи по адаптивной физической культуре и спорту «Стирая грани». Он прошел 27 ноября в МГТУ имени Баумана.
На мастер-классах участники адаптивного фестиваля смогли познакомиться с мас-рестлингом и попробовать свои силы на помосте в рамках турнира. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в четырех весовых категориях.
В них приняли участие свыше 30 человек.
«Выражаю особую благодарность организаторам и инициаторам фестиваля: директору центра фиджитал-образования и инновационных спортивных технологий Лилии Андрющенко, президенту Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борису Гришину, президенту благотворительного фонда содействия развитию спорта „Будь в форме“ Сергею Кармазинскому», — отметил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров
Напомним, мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта как национальный. В 2017 году — уже как вид спорта РФ.