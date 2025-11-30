Турнир по мас-рестлингу для адаптивных спортсменов прошел в Люберцах

Представители люберецкой школы мас-рестлинга в составе Федерации Московской области провели мастер-классы и турнир среди участников III всероссийского фестиваля студенческой молодежи по адаптивной физической культуре и спорту «Стирая грани». Он прошел 27 ноября в МГТУ имени Баумана.

На мастер-классах участники адаптивного фестиваля смогли познакомиться с мас-рестлингом и попробовать свои силы на помосте в рамках турнира. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в четырех весовых категориях.

В них приняли участие свыше 30 человек.