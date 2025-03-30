Турнир по лазерной стрельбе среди сотрудников предприятий прошел в Химках

В Химках проходит масштабная спартакиада среди работников предприятий, учреждений и организаций. На очередной этапе участники состязались в стрельбе из лазерного пистолета.

Соревнования провели в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Первое место заняли сотрудники машиностроительного конструкторского бюро «Искра», а бронзу и серебро завоевали работники научно-производственных объединений «Энергомаш» и имени Лавочкина.

Отметим, спартакиада для рабочих коллективов проводится в Химках с 2009 года. Ее ежегодно посвящают Дню труда. В 2025 году участники соревновались в 14 видах спорта. Уже прошли турниры по бадминтону, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам. Вскоре состоятся игры по футболу, плаванию и теннису.

Спартакиада продлится до конца апреля. В ней принимают участие семь команд. В итоге выделят три призовых места и определят победителей в личном первенстве.