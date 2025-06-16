Турнир по конкуру и выездке памяти Александра Никулина прошел в Подольске

В Подольске в конноспортивном клубе «Фаворит» прошел 22-й турнир «Кубок памяти А. В. Никулина», в котором приняли участие около 200 спортивных пар. Подольские наездники из клубов «Фаворит», «Пахра» и «Нимб» завоевали 18 призовых мест.

В состязаниях по конкуру и выездке выступили спортсмены из Подольска, Москвы, Московской и Калужской областей, а также из Твери, Рязани и других городов.

Соревнования проходили в двух олимпийских дисциплинах: выездке — искусстве манежной езды с выполнением различных фигур под управлением всадника, и конкуре — преодолении препятствий с прыжками на лошади.

Программа турнира включала несколько категорий: классический маршрут с перепрыжкой, классический на чистоту и резвость, произвольный маршрут на максимальное количество баллов, а также кавалетти в две фазы.

Победителей определяли по сумме баллов от трёх судей. Главным судьёй конкура стала Елена Ашихмина с опытом более 500 судейств, а судьей по конкуру — мастер спорта России Владимир Беликов.

Подольские спортсмены продемонстрировали высокие результаты. В выездке отличились Ольга Зинковская, Юлия Гармай, Полина Казаринова, Маргарита Акименко, Изабелла Лупик, Милена Згарбова, Виталина Головатюк, Светлана Чижова, Варвара Чекулова и Александра Силантьева.