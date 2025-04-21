Турнир по киберспорту прошел в Лобне

Соревнования «Игры будущего» дали молодым спортсменам возможность показать свои способности и проявить командный дух. Участники показали слаженную игру и на протяжении всего турнира держали зрителей в напряжении.

В результате напряженной борьбы победу в турнире одержала команда Polyana, на втором месте — «Киберспортивная академия», а тройку призеров замкнул «АйМастер».

Соревнования стали большим шагом для развития киберспортивных дисциплин в городском округе. Организаторы поблагодарили за помощь в проведении соревнований компьютерный клуб «Кибер Арена Topgaming».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.