Турнир по художественной гимнастике прошел в Воскресенске

Открытый турнир городского округа по художественной гимнастике — большое спортивное событие для начинающих и опытных граций. Продемонстрировать свое мастерство и показать новые программы приехали порядка 200 спортсменок из Коломны, Рязани, Раменского и Бронниц.

Василиса Кузьмина из Бронниц занимается художественной гимнастикой с трех лет. На соревнования в Воскресенск приехала с новым номером и твердой решимостью вновь подняться на пьедестал почета.

На пути к олимпийскому золоту стоит запастить трудолюбием, терпением и умением проигрывать. Пережить непростой эмоциональный опыт юным спортсменкам помогают их самые преданные болельщики — родители.

С особой нежностью юных спортсменок поддерживали и старшие подруги-гимнастки. Нелли Варданян и Анастасия Гунченко — постоянные участницы первенств и областных соревнований. Обе имеют второй взрослый разряд и мечтают достичь больших результатов в спорте.