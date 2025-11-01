Турнир по художественной гимнастике прошел в Воскресенске
Открытый турнир городского округа по художественной гимнастике — большое спортивное событие для начинающих и опытных граций. Продемонстрировать свое мастерство и показать новые программы приехали порядка 200 спортсменок из Коломны, Рязани, Раменского и Бронниц.
Василиса Кузьмина из Бронниц занимается художественной гимнастикой с трех лет. На соревнования в Воскресенск приехала с новым номером и твердой решимостью вновь подняться на пьедестал почета.
На пути к олимпийскому золоту стоит запастить трудолюбием, терпением и умением проигрывать. Пережить непростой эмоциональный опыт юным спортсменкам помогают их самые преданные болельщики — родители.
С особой нежностью юных спортсменок поддерживали и старшие подруги-гимнастки. Нелли Варданян и Анастасия Гунченко — постоянные участницы первенств и областных соревнований. Обе имеют второй взрослый разряд и мечтают достичь больших результатов в спорте.
«Это одна из важных частей соревнований. Если не поддержать ребенка, он останется один, начнет нервничать и может ничего не получится, а когда мы вместе, мы верим в друг друга и проходим программу лучше», — пояснила Анастасия.
Главный судья соревнований Анна Градусова отметила высокий уровень организации турнира и хороший призовой фонд, предоставленный спонсорами. И пусть не все гимнастки в этот день смогли подняться на пьедестал почета, главное, что они приобрели — это бесценный опыт для будущих побед.