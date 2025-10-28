Турнир по художественной гимнастике прошел в Воскресенске

В Воскресенске состоялись окружные состязания по художественной гимнастике. В них приняло участие более 200 спортсменок.

Мероприятие прошло в спортивном зале школы «Горизонт». Соревнования посвятили Всероссийскому Дню гимнастики.

Участники приехали из Коломны, Рязани, Бронниц, Домодедово и Раменского. Их поприветствовали руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и депутат округа Илья Донодин.

Воскресенск на турнире представили воспитанницы отделения художественной гимнастики «Спортивной школы по единоборствам». Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

Отметим, что состязания провели в рамках цикла патриотических мероприятий партии «Единая Россия» — «Успех в единстве поколений».

