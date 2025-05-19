Турнир по художественной гимнастике прошел в Реутове

В Реутове провели турнир по художественной гимнастике на призы серебряного призера Олимпийских игр Яны Кудрявцевой. Состязания объединили свыше 350 юных спортсменок из разных регионов страны.

На ковер вышли гимнастки из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Костромы, Мурома, Нижнего Новгорода и Тулы. В числе участниц выступили и воспитанницы отделения художественной гимнастики Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа».

Яна Кудрявцева поздравила юных спортсменок и провела небольшую мотивационную лекцию. Она рассказала девочкам о своем пути в спорте, о трудностях, поражениях и победах.

Отметим, что в Реутове большое внимание уделяют развитию детско-юношеского спорта, создают благоприятные условия для роста молодых талантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как в регионе откроются новые физкультурно-оздоровительные центры.