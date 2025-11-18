Турнир по хоккею среди девичьих команд прошел в Мытищах

Этап первенства Московской области по хоккею под названием «Юные надежды» состоялся на «Арене Мытищи». Девушки, родившиеся в 2014–2016 годах, боролись за награды.

В турнире участвовали команды специальной школы олимпийского резерва по хоккею Московской области «Атлант» из Мытищ, Воскресенска и Подольска, а также «Ледовое поколение» из Орла.

«Это замечательные девочки, полные азарта к игре. Самое главное, что они полюбили этот вид спорта. Эти девочки только начинают свой путь, но интерес к женскому хоккею растет, так что за ними будущее и большие успехи», — отметил олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов.

Первое место по итогам турнира заняли хоккеистки из Подольска, второе место досталось команде из Мытищ, а третье заняли девушки из Орла.

От имени главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой участниц турнира поздравил начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Герман. Он пожелал девушкам не останавливаться на достигнутых результатах и стремиться к новым победам.