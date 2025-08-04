Турнир по хоккею на Кубок Овечкина начался в Мытищах

Первые матчи на Кубок Овечкина по хоккею прошли в Мытищах. В них уже поучаствовали спортсмены 2013 года рождения.

Состязания провели на «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова. Играют 12 команд из двух групп. Еще 12 коллективов ведут борьбу за выход в плей-офф в Красногорске.

Победителями в группе «А» стали команды «ЦСКА» и «Витязь». В группе «Б» без поражений идет «Салават Юлаев».

В Мытищах в группе «В» отличный результат показывает ярославский «Локомотив». Местный «Атлант» держится пока на третьем месте.

На арене в Мытищах проводят и матчи группы «Г». Здесь хороший результат демонстрирует казанский «Ак Барс».

Сегодня состоялись матчи матчи группового этапа между на главной и тренировочной аренах параллельно. «Ак Барс» встретился с «Красными Крыльями», «Химик» с «Металлургом», «Динамо» СПб провел матч с «КМЮ», «Балашиха» с «Северсталью», «Динамо» Мн. сыграл с «Атлантом», а «Барыс» с «Локомотивом».