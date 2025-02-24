Турнир по греко-римской борьбе прошел в Мытищах

Около 100 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по греко-римской борьбе в Мытищах. Их посвятили Году защитника Отечества и павшим в локальных войнах. Соревнования состоялись в местном Центре единоборств.

Боролись за победу юные спортсмены в возрасте от 13 до 14 лет из спортивных школ Москвы и Подмосковья. Ребята из Мытищ традиционно завоевали большое количество медалей.

Они тренируются в местном Центре детско-юношеского спорта. Здесь также занимаются самбо, дзюдо, универсальным боем, каратэ, грэпплингом и другими видами борьбы.

Центр единоборств не раз становился местом проведения крупнейших соревнований. Ранее здесь прошел Всероссийский юбилейный турнир по греко-римской борьбе, на котором собрались более 140 спортсменов.

Участники соперничали за призы мастера спорта, почетного президента федерации спортивной борьбы Вячеслава Родина. Получить это звание — значит перейти на новую ступень профессиональной карьеры. География соревнований охватила 23 региона России.