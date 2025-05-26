Турнир по гольфу среди школьников в Подмосковье принял 15 команд

В клубе «Дмитров гольф резорт» прошел седьмой региональный турнир «Лига будущих чемпионов» . Его участниками стали учащиеся 2–7 классов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Турнир проводят, чтобы познакомить детей с гольфом и привлечь их к здоровому образу жизни. В этом году участие приняли 15 команд из Щелкова, Шаховской, Дмитрова, Электростали, Раменского и других округов Подмосковья.

По итогам турнира первое место досталось команде Внуковской школы из Дмитрова. Второе место заняли представители Шаховской школы № 1, третье — учащиеся Рогачевской школы.

В ведомстве добавили, что занятия гольфом в школах региона проходят бесплатно. Сейчас работает 28 секций, где ребята могут не только учиться играть, но и активно проводить время, укрепляя здоровье.