Турнир по гандболу между спортсменами из Чехова и Воронежа пройдет 28 августа

Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» сыграет с «Воронежем» в первом туре российской Суперлиги 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Помимо этого, 1 сентября «Чеховские медведи» проведут первый домашний матч с краснодарским «СКИФом», а 8 сентября сыграют на выезде с «ВиктОром» из Ставрополя. В новом сезоне Суперлиги примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат завершится 31 марта, после чего восемь лучших команд выйдут в плей-офф, а остальные поборются за 9-12 места. Матчи на выбывание продлятся до конца мая.

​С подробным календарем сезона можно ознакомиться по ссылке.

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