Турнир по футболу в поддержку бойцов СВО прошел в Истре

Соревнования состоялись в парке «Гучково» в Дедовске. В них приняли участие шесть команд округа.
Первое место заняла команда из Истры, остальные призовые места завоевали члены муниципальных общеобразовательных учреждений и клуб из Дедовска. Также участвовали сборные из сел Новопетровское и Павловская Слобода.
Каждый из участников является предпринимателем или представителем различных организаций муниципалитета. Они собрали и пожертвовали деньги фонду турнира, которые отправят в Центр поддержки участников СВО и членов их семей в Истре.