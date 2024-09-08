Турнир по футболу среди женских любительских команд состоялся в Химках

В День города на стадионе «Новые Химки» стартовали масштабные соревнования по женскому футболу «Да! Мы в спорте», собравшие более 200 спортсменок из Московской области, Москвы и других регионов страны. Турнир, проведенный в рамках празднования Дня города, стал ярким событием для всех любителей футбола.

Турнир женских любительских команд является единственным в Подмосковье. Химки представили команды «МамСити», «Роскосмос», «Кутузово» и «Немамкай». Всего в соревновании приняли участие 22 команды, которые были разделены на три группы: «Новички», «Продолжающие» и «Опытные».

«Химки — футбольная столица Подмосковья! И у нас в этот вид спорта играть умеют не только мужчины. Своим азартом и волей к победе наши прекрасные женщины показывают подрастающему поколению пример здорового образа жизни», — подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В группе новичков победу одержала команда «Мамазонки», среди продолжающих чемпионками стали «Ясенево», а в категории опытных победительницами стали «Витязь».

Соревнования проводились по инициативе женского футбольного клуба «МамСити», который активно популяризирует спорт среди женщин. Формат игры был 4+1, с двумя таймами по 10 минут. Каждая команда сыграла не менее пяти матчей, а на восьми мини-полях состоялось более 110 игр.

Этот турнир стал очередным шагом в развитии женского футбола в Химках и всей Московской области, демонстрируя растущий интерес женщин к этому виду спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.